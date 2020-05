Basisschool ’t Schrijverke in Luchen in het nauw door ruimtegebrek

MIERLO - Openbare basisschool ’t Schrijverke in de Mierlose nieuwbouwwijk Luchen zit al een tijd krap in zijn jas. Voor groep acht is geen plaats in het gebouw en het aantal leerlingen blijft groeien. Uitbreiden lijkt er voorlopig niet in te zitten.

Leerlingen van groep acht kunnen nu al niet terecht op de school in hun eigen wijk. Zij moeten naar de andere vestiging van ’t Schrijverke aan de Heer Van Grevenbroeckweg. Ook de kinderen van de huidige groep zeven zullen hun laatste basisschooljaar niet in Luchen doorbrengen als er niet snel extra ruimte komt. ,,Dat is voor ouders erg vervelend. Zeker als ze ook kinderen in andere klassen van onze school hebben”, zegt directeur Bas Otten.

Geduld hebben

De school had gehoopt deze zomer uit te kunnen breiden. Met noodgebouwen ergens in Luchen zou ’t Schrijverke al geholpen zijn volgens Otten. De openbare basisschool - die valt onder het bestuur van Stichting PlatOO – moet echter geduld hebben. Het gemeentebestuur wil op dit moment niet meewerken aan uitbreiding. Volgens wethouder Rob van Otterdijk heeft ’t Schrijverke daar geen recht op omdat het voldoende vierkante meters heeft. De rekenmethode kijkt niet naar het aantal lokalen.

De gemeente ziet wel dat er in de toekomst ruimtegebrek kan ontstaan. ,,We overleggen veel met PlatOO over de huisvesting. Op het moment werken we een aantal scenario’s uit om te kijken op welke wijze uitbreiding kan worden gerealiseerd. Als het recht op uitbreiding ontstaat, willen we er klaar voor zijn”, aldus Van Otterdijk tijdens een politieke vergadering na vragen van VVD’er Len Snelders. De wethouder verwacht dat de mogelijkheden na de zomervakantie helder zijn.

Quote Ik snap heel goed dat de gemeente in een spagaat zit. Maar ik hoop dat ze ook begrijpt dat het water ons aan de lippen staat Bas Otten, Directeur ’t Schrijverke Mierlo

Om aan te geven dat de nood hoog is, heeft PlatOO gevraagd of het alvast op eigen kosten mag gaan uitbreiden. Daarvoor zou dan een constructie bedacht moeten worden die dat mogelijk maakt. Het gemeentebestuur wil ook hier niet aan meewerken. Het is bang is dat andere schoolbesturen dan ook met claims komen. Otten: ,,Ik snap heel goed dat de gemeente in een spagaat zit. Maar ik hoop dat ze ook begrijpt dat het water ons aan de lippen staat.”

De schooldirecteur vreest dat het nog lang gaat duren voordat de extra ruimte er is. Hij voorziet grote problemen als er voor het schooljaar 2021/2022 geen oplossing is. ,,Dan moeten we onze kinderen elders onderbrengen. Of de aula of speelzaal opofferen.”