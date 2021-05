Bedrijventerrein Eeneind-West in Nuenen kan misschien toch wel gebouwd worden

Gel­drop-Mier­lo biedt gedupeer­den toeslagen­af­fai­re hulp

18 mei GELDROP-MIERLO - In Geldrop-Mierlo wonen 23 gezinnen die in de problemen zijn gekomen door het rigide beleid van de belastingdienst in de zogenoemde toeslagenaffaire. Met 13 van hen is inmiddels contact. De gemeente wil de gezinnen helpen.