Beeld van moeder van Van Gogh blijkt per ongeluk illegaal geplaatst: onthulling opnieuw uitgesteld

Camille Peters bouwt gestaag aan zijn piz­za-imperium. Ondernemer mikt op 20 Pizzani's in de regio

4 juli EINDHOVEN – Het plan dateert al uit 2008, maar is juist midden in de coronacrisis door Camille Peters (50) afgestoft. ,,Mijn hotels waren dicht, ik had toch niets anders te doen!” Met Pizzani bouwt de Eindhovense hotelier gestaag aan een imperium van pizzabars.