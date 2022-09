Beeldhouwwerken in beeldschone parkachtige tuin in Geldrop

GELDROP - Triënnale ’22 heet de beeldententoonstelling van cursisten, oud cursisten en docenten van het Geldropse creatieve centrum De Wiele. De tentoonstelling met 103 kunstwerken heeft als gast exposant professional Lennie van Vugt uit Eindhoven aangetrokken. De beeldenexpositie in de parkachtige tuin is te bewonderen aan het Emopad 10.

In de tuin met oude hoge bomen staan grote en kleine kunstwerken van hout, brons, keramiek, ijzer of steen. Sommige fijntjes gevormd, andere robuust. De 26 kunstenaars hebben ieder hun eigen stijl ook al werken ze met verschillende materialen.

Tussen al het moois wordt het oog van de toeschouwer als vanzelf geleid naar de achterkant van de parkachtige tuin. Daar prijkt op een heuvel een robuuste houten werk van acaciahout gemaakt door Hans Vlemmings (80). ,,Ik heb lang gewerkt aan ‘Natuur Gemodificeerd’”, vertelt hij. ,,De boom heeft er alleen nog langer over gedaan om het hout te produceren dat me inspireerde. Ik heb het blok hout in twee stukken gezaagd en beide gedeelten op een verschillende manier bewerkt. Het ene gedeelte met fantasiefiguren, het andere strak.”

Juweeltjes

Vlemmings is de coördinator van het beeldhouwatelier van De Wiele. Daar kunnen cursisten aan hun beeld werken buiten de cursusavond om. ,,Beeldhouwers werken soms jaren aan hun beeld en meestal ziet niemand het als het klaar is omdat het in hun huis een plaats krijgt. Dat is jammer, want er zitten juweeltjes bij. Dat heeft me op het idee gebracht om de beelden in mijn tuin tentoon te stellen.”

,,Omdat alle beelden er maar één keer mogen staan, doen we dat om de drie jaar, dan is er weer genoeg nieuw werk. Naar die drie jaar verwijst de naam van de tentoonstelling ‘Triënnale’, hoewel er vanwege corona deze keer vier jaar is verlopen sinds de vorige expositie.”

Marmeren werk

De meeste kunstenaars nemen in de eerste plaats deel om hun werk te laten zien, niet zozeer om het te verkopen. Wil Ruiters bijvoorbeeld heeft hard gewerkt in coronatijd en zijn marmeren werk Chaos 2020/2021 verwijst naar die tijd. De vluchtelingen die in Geldrop en Heeze terecht zijn gekomen, zijn de inspiratiebron voor zijn werk Refugees. ,,Misschien, als iemand het echt heel graag wil hebben, zal ik het eventueel verkopen.”

Medeorganisator van de tentoonstelling Els Schouwenaars hoeft daar geen seconde over na te denken. Haar beeld Icarus is echt niet te koop. Icarus is van hout en een voortzetting op wat de natuur al had gevormd. ,,En dat is heel veel werk geweest”, zegt ze met een lach. De toeschouwer die wel wat wil kopen heeft nog volop keus. De robuuste werken in brons en ijzer van Lennie van Vugt uit Eindhoven kunnen bijvoorbeeld aangekocht worden.

De tentoonstelling achter het huis aan Emopad 10 in Geldrop is dit weekend te bezichtigen op zaterdag en zondag van 12.00 uur tot 17.00 uur. Zaterdag om 14.00 uur opent burgemeester Jos van Bree de tentoonstelling. In het weekend van 10 en 11 september is de tuin eveneens open. Groepen vanaf 15 personen kunnen een afspraak maken met Hans Vlemmings om op een andere dag te komen. Telefoonnummer: 06-14676600.