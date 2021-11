Begin 2022 duidelijk of Nuenen-Eeneind kan uitbreiden met 80 woningen

Wie kreeg er in 1956 een door Coppelmans gebouwde nieuwe woning in Zeelst?

EINDHOVEN - Met het doorknippen van een lint werd deze woonwijk met zeventig woningen in Zeelst in 1956 officieel geopend. De staatssecretaris was erbij en de woningen waren gebouwd door bouwbedrijf Coppelmans. Wie weet er meer over deze foto? Wie ging destijds in de huizen wonen, en staan ze er nog steeds? Laat het weten via d.hoekstra@ed.nl. Kijk ook op ed.nl/oudedoos voor meer foto’s.

