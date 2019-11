Begroting Geldrop-Mierlo: meer info over groen-onderhoud en halal-hapjes in gemeentehuis

GELDROP-MIERLO - Er komt in Geldrop-Mierlo een soort openbaar kadaster waarin inwoners precies kunnen zien wanneer en waar er wat voor soort groot onderhoud van het openbaar groen gepland is. En in het nieuwe gemeentehuis zullen ook vega- en halal-hapjes verkrijgbaar zijn.

Natuurlijk, een beetje is schraalhans wel keukenmeester in Geldrop-Mierlo. Geen wonder als er drie jaar op rij fors in de gemeentelijke spaarpot gegraaid moet worden om de begroting sluitend te krijgen. En het gaat ook niet om geringe bedragen: 1,6 miljoen; 1,4 miljoen en 9,5 ton. En dan moest er ook nog een gat op de jaarrekening van dit jaar gedicht worden (bijna 3 miljoen euro).

Financiële ellende

Maar al die financiële ellende was maandagavond bij de raadsvergadering over de gemeentebegroting nauwelijks aan de orde. Iedereen kent immers de oorzaak: fikse tekorten op de Wmo-uitgaven en de jeugdzorg. En iedereen weet waardoor die veroorzaakt zijn: door kortingen van het rijk. Daarbij: het Geldrop-Mierlose college is een voor deze gemeente ongekende bezuinigingsoperatie gestart. In een paar jaar tijd moet er 4 miljoen euro bezuinigd worden op de zorg-uitgaven. Die zitten dit jaar rond de 21 miljoen euro. Terwijl 19 miljoen begroot was. De totale begroting van Geldrop-Mierlo is ongeveer 100 miljoen euro.

Gisteravond zei welzijnswethouder Rob van Otterdijk (GroenLinks) dat de sociaal domein-bezuinigingsoperatie nog te kort loopt om al van resultaten te spreken. ,,Maar vooralsnog lijkt het er op dat Wmo-uitgaven nog steeds iets stijgen en de kosten voor jeugdzorg stabiliseren".

Niet het moment

Met zo'n financiële dreiging op de achtergrond voelden de 8 fracties wel aan dat dit niet het moment was om met wilde plannen te komen. Die zaten dan ook niet in het bescheiden lijstje van 10 voorstellen waar de politiek mee kwam. Een paar van die voorstellen werd aangenomen. Zo komt er een plan van aanpak om iets te doen aan het hoge ziekteverzuim onder de 250 ambtenaren (voorstel CDA en DGG). Dat zit nu rond de 8,5 procent. En dat betekent dat gemiddeld 20 ambtenaren dagelijks ziek thuis zitten.

Te weinig

Ook een GroenLinks-voorstel over de communicatie over groot onderhoud van openbaar groen en bomenkap haalde het. Nu staan mededelingen daarover in huis-aan-huis-blad Middenstandsbelangen en krijgen omwonenden een gemeentebrief. Maar dat is te weinig, zo vond ook het college. Ook hierover komt een plan van aanpak.

