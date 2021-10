Begroting Geldrop-Mierlo: rustig voortkabbelend en ozb blijft lekker laag

GELDROP-MIERLO - Geen alarmerende berichten of financiële gaten. Oke, Geldrop-Mierlo dreigt in de toekomst wel minder geld te krijgen van het Rijk, maar de bijdragen voor de komende jaren vallen juist weer mee. Vooralsnog kabbelt de gemeente rustig voorwaars en blijft de ozb lekker laag.

Tekorten op de (jeugd)zorg, scholen die uit hun voegen barsten en noodlokalen nodig hebben, achterstallig onderhoud aan buurthuizen en sportzalen, toenemende wateroverlast maar ook natuurschade door droogte en steeds meer cybercriminaliteit waartegen de gemeente zich moet beschermen.

En oh ja, dan komt er ook nog een onderzoeksrapport over de huisvesting van vereinigingen aan. En ook daaraan kan nog weleens een prijskaartje hangen. Noemen we nog het overeind houden van het Geldropse zwembad de Smelen, waarvoor de komende jaren alvast een ton extra is gereserveerd en het Centrum Hofdael dat waarschijnlijk voor 235.000 euro jaarlijks in de boeken blijft staan.

Daar bovenop is er de missie van de gemeente om de komende tien jaar 800 woningen te bouwen in het rond het centrum van Geldrop. 8 Miljoen euro draagt het Rijk daaraan bij, maar van de gemeente wordt eenzelfde investering verwacht.

Tevreden terug- en vooruitblik

De lijst is natuurlijk lang niet compleet, maar geeft wel aan dat er in Geldrop-Mierlo genoeg te besteden is de komende jaren. Financiën-wethouder Hans van de Laar (DPM) ligt er niet wakker van. Donderdagavond presenteerde hij zijn laatste gemeentebegroting in deze raadsperiode van vier jaar. Hij blikt net zo tevreden terug als vooruit en prijst het ambtelijk team. ,,Onze financiële positie is solide en we hebben een stabiele begroting. Ja, daar word je als wethouder van financiën best blij van”. En ook leuk: ,,Behalve de jaarlijkse indexering gaat onze ozb niet omhoog. Die blijft dus lekker laag. Een van de laagste van Brabant".

Greep uit de spaarpot

Toch moet er komend jaar en het jaar daarna opnieuw een greep uit de gemeentelijke spaarpot (algemene reserve) gedaan worden om de begroting in balans te krijgen. De gemeenteraad vindt dat Geldrop-Mierlo met een totale begroting van bijna 115 miljoen euro een minimaal bedrag van 3,5 miljoen euro in die pot moet hebben. De komende twee jaar is dat niet het geval. Maar vanaf 2024 weer wel. Volgend jaar zal er bijna 2 miljoen in zitten, het jaar daarna bijna 3 miljoen.

Overigens vindt Van de Laar niet dat je daarmee kan zeggen dat de gemeente nog twee jaar door moet met een smal financiël fundament: ,,Nee, want dan was onze begroting ook niet met vlag en wimpel door de provincie-controle gekomen.”

Ook donkere wolken in het verschiet

Alles bij elkaar was het een ‘best wel trotse’ Van de Laar die donderdagavond de gemeentebegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 presenteerde aan de gemeenteraad. Maar hij was ook realistisch: waar de verwachting is dat de septembercirculaire (de bijgestelde bijdragen die gemeenten de komende jaren krijgen van het Rijk) goed nieuws zal bevatten, voor Geldrop-Mierlo zijn er ook donkere Haagse wolken in het verschiet. Van de Laar: ,,Er komt na volgend jaar een nieuwe berekening voor de verdeling uit het gemeentefonds. En we weten al dat wij een 'nadeelgemeente’ worden. Dat kan betekenen dat wij op jaarbasis tussen de 1 en 2 miljoen euro minder zullen krijgen".

Quote Ik vind het leuk met die cijfers. Je krijgt dan breed inzicht Hans van de Laar, wethouder

Neemt niet weg dat Van de Laar best ‘in’ is voor nog een periode als welthouder van financiën. ,,Ja, als het zo loopt, zou ik dat best willen. Ik vind het leuk met die cijfers. Bovendien krijg je heel breed inzicht en kan je je dus ook met alles bemoeien.”