Bekende Nuenenaren gaan 10 weken lang bootcampen om fitter te worden

Ook knallen met carbid mag niet met oud en nieuw in Gel­drop-Mier­lo

1 december GELDROP-MIERLO - Mochten er knal-lustige Geldroppenaren of Mierlonaren zijn die met oud en nieuw overwegen met carbid aan de gang te gaan, dan is er slecht nieuws: de gemeenteraad gaat het per 14 december verbieden.