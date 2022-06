‘Belevingen’ in elkaar geknutseld: de beleeftuin in Nuenen is geopend

NUENEN - Met een hamer van goud werd aangegeven hoe belangrijk vrijwilliger Jan Verhagen was in de totstandkoming van de nieuwe beleeftuin in Nuenen. Hij werd vrijdag toegezongen door bewonerskoor ‘Dat vergeet je Nooit’.

Die hamer ontving hij bij de opening ’s middags in de zonovergoten binnentuin in Akkers, vanaf nu Beleeftuin. Hij knutselde veel nieuwe ‘belevingen’ in elkaar. Zoals het rek met PVC-buizen waar een do-re-mi op klinkt, of de beleefwand met ‘muziekinstrumenten’: oude pannen, deksels, hangend bestek, een wasbord en een klepel zorgen hier voor een kakofonie aan geluid. Er zijn grote spelletjes zodat rolstoelers er goed bij kunnen waaronder 3-op-een-rij.

Aankleding

,,Ik heb niet alles gemaakt hoor”, zegt Verhagen bescheiden. ,,Dat hebben bewoners ook zelf gedaan.” In Akkers zijn bewonersclubs en de Creatief Club heeft voor de aankleding van tuin gezorgd met vogelhuisjes, bloemen, paddenstoelen en kralenslierten die in bomen hangen. Tegen de muren hangen grote ingelijste posters van vogels. Er zijn nieuwe kruidenbakken en er is een moestuin met strooien kippen en zwijnen waar vogelverschrikker Bob de scepter zwaait. En het is de bedoeling dat de fysio- en ergotherapeuten van Akkers behandelingen in de beleeftuin gaan doen. Bewoners komen zo weer dichter bij planten, bloemen, kruiden, vogels, insecten en alles wat de zintuigen kan prikkelen

Alexandra Schattefor is programmaregisseur op Akkers. Zij bedacht veel van de zintuiglijke elementen in de tuin. ,,Ik kijk naar wat bewoners nog kunnen en bedenk daar dingen bij”, zegt zij. ,,Ze kunnen vaak meer dan ze zelf of de mensen om hen heen denken.”

Missen

Het idee voor de beleeftuin ontstond in coronatijd. ,,De bewoners op de verdieping kwamen niet meer buiten. Zij gaven zelf ook aan dit te missen. Wij zijn er voor het welzijn van de bewoners. Deze tuin werd amper gebruikt terwijl het zelfs de grootste is die we hebben en we bedachten het plan om de tuin te ontwikkelen tot beleeftuin. Het plan kon op goedkeuring rekenen van de Vrienden van Archipel en met hun schenking konden we materialen en planten kopen. De scouting hielp met het zware werk, bloembakken stapelen, kruidenbakken vullen en schoffelen. En kijk eens hoe mooi. De deuren naar de tuin waren voorheen op slot maar staan nu wijd open!”