Bemiddeling woonwagenbewoners en gemeente Nuenen loopt spaak

NUENEN - Woonwagenbewoners in Nuenen kunnen het met de gemeente niet eens worden over plannen voor de woonwagenkampen Kremersbos en Bosweg. Ze hebben geen vertrouwen in wethouder Caroline van Brakel en keren zich bovendien tegen een nieuwe projectleider. Een bemiddelingspoging is vastgelopen, zeggen de Sinti. Ze hebben daarom de hulp ingeroepen van burgemeester Maarten Houben en de gemeenteraad.

In alle stilte probeerden de Sinti, de gemeente en woningcorporatie Helpt Elkander afgelopen jaar overeenstemming te bereiken over de toekomst van beide woonwagenkampen. De gemeente is eigenaar maar heeft jarenlang niks gedaan aan onderhoud. De woonwagens moeten worden opgeknapt of vervangen voor een overdracht aan de woningstichting, een project van vele miljoenen.

Bemiddelaar

Onder leiding van een professionele bemiddelaar is geprobeerd het onderlinge vertrouwen te herstellen. De Sinti doorbreken nu de stilte omdat ze vinden dat de gemeente niet luistert naar hun wensen en de eigen zin doordrijft. ,,De gemeente maakt een schilderij en wij moeten dat mooi vinden’’, zegt een bewoner van Kremersbos.

De woonwagenbewoners keerden zich eerder al tegen projectleider Peter van den Bogaert die door de gemeente was ingehuurd. Van den Bogaert heeft in twee jaar tijd veel geld opgestreken maar niks voor elkaar gekregen, zeggen ze.

Criminaliteit

De projectleider is voor de zomer vertrokken. Volgens de officiële uitleg van de wethouder kon hij niet genoeg tijd vrijmaken voor de woonwagenzaken in Nuenen. De woonwagenbewoners zeggen dat ook bij de gemeente en woningstichting werd geklaagd over het gebrek aan resultaat.

De Sinti zeggen dat zonder overleg een nieuwe projectleider is gezocht bij het Rotterdamse bureau Billinq. De woonwagenbewoners zien dat bureau totaal niet zitten. Billinq presenteert zich als hulp voor gemeenteambtenaren bij de bestrijding van georganiseerde criminaliteit. De Sinti in Nuenen voelen zich daarom gediscrimineerd. Ze hebben handtekeningen verzameld om hun verzet tegen het bureau te onderstrepen. ,,We willen geen dure projectleider. We willen gewoon een aannemer’’, zeggen ze.

Teleurgesteld

Woensdag staat een controle van de gemeente gepland op het woonwagenkamp aan de Bosweg maar de bewoners willen niet meewerken. Een vergelijkbare controle werd in mei op Kremersbos uitgevoerd maar sindsdien is geen vooruitgang geboekt, is hun verklaring. ,,We worden telkens teleurgesteld. Het vertrouwen in de wethouder en in de samenwerking is weg’’, zegt Romino Grünholz namens alle bewoners.

Wethouder Caroline van Brakel gaat niet in op de keus voor de nieuwe projectleider maar benadrukt dat die een andere rol heeft dan een aannemer.

Directeur Bas Maassen van Helpt Elkander erkent dat het overleg met de Sinti moeizaam verloopt maar ontkent dat er geen vooruitgang wordt geboekt. ,,Het is een proces van twee stappen vooruit en eentje terug.’’