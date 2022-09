Ben Verleg auteur van Gevleugeld Leiderschap, overleden op 66-jarige leeftijd

Gulbergen bij Nuenen in beeld voor tijdelijke huisves­ting 500 vluchtelin­gen met verblijfs­sta­tus

NUENEN - Landgoed Gulbergen bij Nuenen is in beeld om vijfhonderd vluchtelingen met een verblijfsvergunning mogelijk tien jaar onderdak te bieden. De tijdelijke huisvesting is bedoeld om lucht te creëren in de huidige asielcrisis.

18 september