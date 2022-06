Beneden Beekloop in Geldrop krijgt speeltuintje tijdelijk terug

Omdat hun speeltuintje met klimtoestellen en zandbak van de ene op de andere dag verdween en er een kale boomstam voor terugkwam, protesteerden bewoners van de wijk Skandia half mei bij de gemeente. In een vervolggesprek werd toegezegd dat het speeltuintje tijdelijk terugkomt. Over twee jaar krijgen de kinderen aan de Beneden Beekloop namelijk een grotere speeltuin die gepland is bij de nieuw te bouwen school.

Al zo’n tien jaar op de planning

De zogenaamde dubbelschool, een samengaan van De Beneden Beekloopschool en de Nutsschool, stond al zo’n tien jaar op de planning. Deze zomer gaat uiteindelijke de eerste schop in de grond. Als het meezit is de school waar ook kinderopvang Potje Knor en de buurtvereniging Hulst Skandia een plek krijgen, eind 2024 klaar. Voordat de bijbehorende grote speeltuin dan ook nog gerealiseerd is, duurt volgens de bewoners zeker twee jaar. ,,Zolang kunnen de kinderen niet zonder. De peuters willen met zand spelen en voor de grotere kinderen is het een ontmoetingsplaats”, aldus wijkbewoner Ankie Wassink.

Ze is gerustgesteld na het gesprek met de gemeente. ,,Ik heb begrepen dat er nog voor de zomervakantie gebruikte toestellen komen te staan en dat de gevaarlijke boomstam wordt weggehaald. Die is altijd nat omdat hij in de schaduw ligt en dus spekglad.” Een andere wijkbewoner heeft begrepen dat er voor de vakantie alleen een plan komt. Navraag bij de gemeente levert geen duidelijkheid op wat het tijdsverloop betreft. ,,Met de omwonenden is afgesproken dat we op zo kort mogelijke termijn bekijken wat we kunnen doen met hun wensen en dit aan hun terugkoppelen”, aldus de woordvoerder.