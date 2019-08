Beperkte maatregelen tegen hard rijdend sluipverkeer op Boord in Nuenen

Geldropse school mag speelzaal toch verhuren voor dagopvang

15:28 GELDROP - Er mag toch een dagopvang voor kinderen komen in de voormalige speelzaal van basisschool 't Vijfblad in Geldrop. Door een uitspraak van de rechter mag het Eenbes-schoolbestuur de ruimte voor dat doel verhuren aan Korein. Zodra de (interne) verbouwing klaar is, gaat de dagopvang (voor kinderen tot 2 jaar) open.