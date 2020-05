Bergen zand bij Zesgehuchten wachten op de zon

Bergen zand liggen al een half jaar langs de Beneden Beekloop bij Zesgehuchten. De laatste weken zijn er een paar hopen bijgekomen, maar de werkzaamheden liggen weer stil. De oorspronkelijke loop van de Beneden Beekloop is hersteld en kronkelt weer door het landschap, maar het moerassige natuurgebiedje dat wordt gecreëerd, laat op zich wachten.

In het najaar is begonnen met graafwerkzaamheden aan de Beneneden Beekloop. De loop van de beek die in de tijden van de ruilverkaveling rechtgetrokken is, werd hersteld. Dat is nodig omdat door de klimaatsverandering vaker droogte voorkomt en water langzamer moet worden afgevoerd.

Nattigheid saboteert

Toch is het juist nattigheid die de werkzaamheden saboteert. Een woordvoerder van de gemeente verklaart dat in het najaar gestopt moest worden om een nieuwe vergunning aan te vragen. Er moest meer grond afgevoerd worden dan de bestaande vergunning toestond. ,,Die vergunning was snel genoeg aangepast, maar er braken natte tijden aan, zodat het werk stil bleef liggen.’’

Vorige week werden de werkzaamheden hervat en weer stilgelegd. De grote machines reden de grond kapot en ontwortelden planten die juist gespaard moesten worden. ,,Het is de bedoeling dat de variatie aan planten en dieren die er nu is, gehandhaafd blijft’’, zegt de woordvoerder. ,,Het wordt een moerassig natuurgebiedje, zoals aan de overkant van de Gijzenrooiseweg.’’

Leemachtige ondergrond

Doordat de ondergrond leemachtig is, kan het regenwater er nauwelijks doorheen en blijft het gebied langer nat dan elders. In principe doet het gebied dus al waar het voor bedoeld is; het blijft lang nat, zeker nu de beek weer kronkelt.

De weersverwachting is dat het de komende twee weken droog blijft, maar er is nog een maand droogte nodig om aan het werk te kunnen. Mocht het weer gaan regenen, dan blijven de bergen zand liggen tot drogere tijden.

Toch verwacht wethouder Rob van Otterdijk (Groen Links) dat het gebied voor de zomer klaar is. Dat is dus maar de vraag, want het weer is onvoorspelbaar. Behalve de beek is ook de paddenpoel al uitgegraven. Dat is maar een naam voor het stilstaande watertje, want veel padden zal het niet aantrekken. Die kiezen meestal voor de poel waar ze geboren zijn.