Beroeps-snuffelaars gaan geuroverlast Geldrops slachthuis onderzoeken

GELDROP - In Geldrop worden binnenkort ‘snuffelaars’ ingezet in de wijken rondom het varkens-slachthuis van de Pali Group aan het Industriepark. Beter dan technische gegevens over geuremissie kan de menselijke neus constateren in hoeverre sprake is van overlast, zo is de gedachte.

Het besluit over zo'n onderzoek moet formeel nog genomen worden. De Odzob (voormalige Milieudienst) zal het uitvoeren. Momenteel wordt uitgezocht hoeveel het gaat kosten. Volgens de gemeentelijk projectleider is het vanwege de inzet van ‘speciale ruikers’ geen goedkoop onderzoek. Wanneer de snuffelaars de wijken intrekken, staat nog niet vast. In ieder geval pas nadat er bij het slachthuis een groot koolstof-filter is geplaatst. Het is de verwachting dat dat al voor een vermindering met 80 procent van de stank zal zorgen.

Wethouder Marc Jeucken (CDA, ruimtelijke ordening) wijst er op dat het Pali-slachthuis voor de buurt misschien wel voor overlast zorgt, maar dat er geen enkele meetbare norm overschreden wordt. ,,Dat slachthuis zit daar legaal, voldoet aan alle regels en mag volgens de vergunning-regels zelfs nog meer slachten dan ze nu doen. Dat is de realiteit waar we mee te maken hebben".

Geuronderzoek met de menselijke neus

Het geur-belevingsonderzoek met de menselijke neus, komt er op aandringen van de omwonenden die zich in een buurtcomité hebben verenigd. De laatste maanden is er veel overleg geweest tussen gemeente, comité en slachthuis. Dat heeft te maken met verschillende vergunningaanvragen van het slachthuis en bezwaarprocedures.

Onlangs bleek dat een van die procedures opnieuw moet. De vergunning die de gemeente verstrekte voor onder meer een portiersloge en een watercontainer bleek onterecht verstrekt. Dat kwam aan het licht tijdens de door de buurt ingezette bezwaarprocedure. Er had tegelijk een milieuvergunning aangevraagd en beoordeeld moeten worden.

Slachten op zaterdag

Inmiddels diende Pali nog een vergunning-aanvraag in: voor de aanleg van het koolstoffilter en voor het zodanig inrichten van het bedrijf dat er sneller geslacht kan worden. Dat zou volgens de gemeentelijk projectleider betekenen dat er een uur minder per dag geslacht wordt. Tegelijk wil Pali ook een vergunning om incidenteel op zaterdag of zon- en feestdagen te kunnen slachten.

Ondertussen zijn de omwonenden een nieuw bezwaar aan het voorbereiden. Woordvoerder Peter Ketelaars: ,,We willen zoveel mogelijk mensen mobiliseren zodat onze zienswijze brede steun krijgt". Hij legt uit dat de buurt alleen tegen onderdelen van de vergunning-aanvraag is, die tot overlast kunnen leiden. ,,Zo zijn we zeker tegen slachten op zaterdag, maar bijvoorbeeld wel voor de aanleg van zo'n koolstoffilter".

Voorlopig ligt de bal bij het college van B en W. Dat moet een besluit nemen over de vergunning-aanvragen en over het ‘snuffelonderzoek’. Opmerkelijk is wel dat onderdelen van die aanvraag zoals de poriersloge al gerealiseerd zijn.

Moet die dan worden afgebroken?

Nee, zegt de wethouder: ,,De regel is dat in zo'n geval eerst wordt bekeken of er alsnog gelegaliseerd kan worden. En dat gaan we nu doen". Hoewel Pali feitelijk dus gebouwd heeft zonder vergunning en het bedrijf bij de gemeentelijke handhavers onder een vergrootglas ligt (800 uur controle en handhaving in 2020) is Jeucken toch te spreken over het geregelde contact dat er tegenwoordig is: ,,Pali gaat nooit meer weg. Dat hebben ze tegen ons gezegd. Ze hebben voor tonnen geinversteerd toen ze het slachthuis overnamen. Maar ze hebben de gemeente wel nodig en ze zijn ook gebaat bij goede contacten met de buurt.”

