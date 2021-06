Berry Link (55) wordt weer burgemeester: in Veendam

GELDROP-MIERLO - Oud-burgemeester Berry Link (CDA) van Geldrop-Mierlo gaat weer aan de slag. Na de zomer wordt hij burgemeester in Veendam (Groningen). De 55-jarige Link woont nu nog met zijn partner in Geldrop.

In maart 2019 trad Link af in Geldrop-Mierlo vanwege een vermeende, ongepaste relatie met een medewerkster van de gemeente. Hij ontkende dat, maar de gemeenteraad had andere signalen en wilde een integriteitsonderzoek laten doen. Omdat hij aftrad, is het onderzoek er nooit gekomen.

Verbinder, boven de partijen

Dat de gemeenteraad van Veendam Berry Link voorgedragen heeft als nieuwe burgemeester is maandagavond bekendgemaakt. De voorzitter van de vertrouwenscommissie zei: ,,We zochten een daadkrachtig bestuurder en een boegbeeld voor alle inwoners. Die hebben wij in de heer Link gevonden. Daarnaast is de heer Link een verbinder die boven de partijen staat.”

Berry Link was eerder ook burgemeester in Schinnen (Limburg). Hij is geboren in het Gelderse Groenlo. Bij zijn voordracht in Veendam zei Link: ,,Ik hou van een verwerven samenleving en hoop daar mijn steentje aan bij te dragen.”