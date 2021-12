Bert Lavrijsen zal Geldrops zwembadcontract niet meer ondertekenen, dat doet nieuwe eigenaar

In Gel­drop-Mier­lo mogen kabels om e-auto op te laden niet onder of over het trottoir

GELDROP-MIERLO - Wie niet over een eigen parkeerplaats beschikt, kan in Geldrop-Mierlo zijn elektrische auto niet opladen door een kabelgoot over het trottoir te leggen. Dat staat in het laadpuntenplan dat op 13 december in de gemeenteraad wordt besproken. Ook een kabel onder het trottoir door wordt niet toegestaan.

