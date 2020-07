Bert van Leijsen (1940-2020): bescheiden weldoener met een groot hart

NecrologieGELDROP - Bert van Leijsen (80) is overleden: Oud-wethouder, oud-Rabodirecteur, initiatiefnemer van een zwerfvuilproject, begeleider van vluchtelingen en mensen die financieel in de knoop zaten. ,,Een man die alleen aan anderen dacht”, zegt zijn schoondochter.

Het afscheid van Bert van Leijsen is zaterdag om 11 uur in de Brigidakerk. Het is een afscheid zonder kist. Want Van Leijsen stelde zijn lichaam ter beschikking aan de wetenschap. Het is tekenend voor hem: ,,Niemand leeft voor zichzelf was zijn motto. En echt, hij leek Sinterklaas wel. Hij gaf álles weg.”

Aan het woord is Lia Weerdenburg. Ze kent Bert van Leijsen al lang en heel goed. Want Van Leijsen was een zeer dierbaar, ‘aangewaaid’ familielid van de Weerdenburgs. Begin jaren 70 toen hij directeur was geworden van de Rabobank in Geldrop, huurde hij een etage in het huis van de jonge weduwe Jo Weerdenburg en haar zoon Hans. En bij haar is hij nooit meer weggegaan. Hoewel Van Leijsen altijd vrijgezel bleef, woonde hij tot aan haar dood vier jaar geleden met Jo onder één dak. Op het laatst in de Stationsstraat.

Lieve (overgroot)opa

Jo was dus eigenlijk de schoonmoeder van Lia Weerdenburg. En Bert van Leijssen de vanzelfsprekende schoonvader en lieve (overgroot)opa van Lia's dochters en kleinzoontje Mees . ,,Jo en Bert hebben altijd voor elkaar gezorgd. Eerst vooral mijn schoonmoeder voor Bert. Maar de laatste jaren van haar leven was het andersom. Toen zorgde hij voor haar".

Bert van Leijsen was achttien jaar actief voor het CDA in de lokale Geldropse politiek. Als raadslid en als wethouder. Hij was ook drager van de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice, Lid in de Orde van Oranje Nassau en in 2008 de eerste ontvanger van de Brabant Bokaal. Die onderscheidingen zeggen iets over zijn inzet voor anderen. Een lijst opsommen van al zijn vrijwilligers- en goede doelenwerk is dan ook bijna niet te doen.

Wat veel zegt over hem is bijvoorbeeld dat hij in 2008 de krant haalde met zijn initiatief om met een groep mede-gepensioneerden zwerfvuil op te rapen. ,,Of dat hij als het gesneeuwd had bij de gemeente zo'n wagentje haalde en in buurten waar veel ouderen woonden, de stoepjes ging vegen", zegt schoondochter Lia.

Quote Bert van Leijsen is een van de meest integere mensen die ik gekend heb Mark van Schaijk, fractievoorzitter CDA Geldrop-Mierlo In 2018, bij de gemeenteraadsverkiezingen, stond Van Leijssen voor het laatst op de CDA-lijst. Als lijstduwer, want hij vond zichzelf met zijn 78 jaar eigenlijk te oud voor de politiek. Maar hij haalden zoveel voorkeurstemmen dat hij gekozen werd. Die stemmen kwamen voor een groot deel van vluchtelingen met een verblijfsvergunning, die hij had geholpen hun weg te zoeken in de Nederlandse samenleving. Omdat hij hen niet wilde teleurstellen, nam hij zijn zetel in. En natuurlijk omdat hij nog altijd een missie had: de positie van mensen met een bijstandsuitkering verbeteren.



CDA fractievoorzitter Mark van Schaik noemt Van Leijsen ‘een van de meest integere mensen die ik heb gekend’: ,, Als politicus vond hij dat de overheid moest zorgen voor mensen die kwetsbaar en afhankelijk zijn. Dat kleurt ook onze lokale CDA afdeling tot op de dag van vandaag en dat gedachtegoed van Bert zullen wij in Geldrop-Mierlo blijven uitdragen.”

Zijn laatste CDA-raadslidmaatschap werd er een van korte duur, omdat toen de tongkanker werd vastgesteld. Daar is hij nu aan overleden. De Heilige Mis voor Bert van Leijsen, de boerenzoon uit Oosterhout die in hart en ziel Geldroppenaar werd, is online te volgen: www.memori.nl/bert-van-leijsen. Reacties, herinneringen en foto's kunnen daar ook geplaatst worden.

Volledig scherm 2018: Bert van Leijsen Raadslid CDA. © Paul Sars