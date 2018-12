Besluit budgetplafonds ‘uitstel van executie’

,,Het kan goed dat dit alleen maar uitstel van executie betekent", zegt Henny van der Pol. Samen met echtgenoot Herman runt zij OOK Begeleiding, een zorginstelling in Geldrop. ,,Het budgetplafond geldt nog steeds. En dat kan betekenen dat we in oktober zonder geld komen te zitten en dat het moeilijk wordt om deze voorziening overeind te houden. Door het besluit deze week van Eindhoven om de tariefskorting in ieder geval volgend jaar nog niet in te voeren hebben we wel tijd gewonnen. Tijd waarin we de gemeenteraad van Eindhoven hopelijk op andere gedachten kunnen brengen.”