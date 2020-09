Bestuur dorpshuis Nederwetten boos over ‘nepfactuur’ gemeente

NEDERWETTEN - De exploitant van dorpshuis De Koppelaar in Nederwetten en de gemeente Nuenen stevenen af op een nieuwe confrontatie wegens ruzie over geld.

Nadat het bestuur van het dorpshuis vorig jaar een overwinning boekte in een conflict over de onroerend zaakbelasting (ozb) probeert de gemeente de gemiste inkomsten via een omweg te incasseren. Maar voorzitter Bert Willems reageert stellig en laat weten dat hij niet van plan is om de ‘nepfactuur’ te betalen. ,,Zo werkt dat niet’’, zegt hij.

Verbazing

Precies een jaar geleden kreeg de Nederwettense Welzijns Sticting (Newest) van de rechter gelijk in een zaak over de ozb voor het dorpshuis. De gemeente werd gedaagd met het argument dat de jaarlijkse aanslag te hoog is. De stichting betaalde afgelopen jaren de volledige ozb over ruimten in het gebouw die worden gedeeld met basisschool Sint Jozef, zoals bijvoorbeeld de gymzaal.

De rechter vernietigde de belastingaanslagen, de gemeente ging niet in hoger beroep en stortte de betaalde oz terug.

Maar tot verbazing van het bestuur van Newest viel er in mei van dit jaar een factuur van circa 7000 euro op de mat voor het ‘gebruikersdeel ozb’ voor 2016 tot en met 2019. De hoogte van de rekening kwam precies overeen met het bedrag dat was teruggestort.

Raadsel

Waar de rekening op is gebaseerd, is voor de stichting een raadsel. Op een brief die de stichting naar de gemeente stuurde, kwam geen reactie. Uit een telefoongesprek met een belastingambtenaar van de gemeente concludeert voorzitter Bert Willems dat gaat om een ‘nepfactuur’. ,,Ze proberen het gewoon.’’

De gemeente constateert dat er een meningsverschil bestaat over de uitspraak van de rechter. Aan deze krant laat een woordvoerder weten dat de rechtbank weliswaar heeft bepaald dat de gemeente aan Newest geen aanslagen kan opleggen. ,,De rechter heeft echter geen uitspraak gedaan over wie de belasting uiteindelijk betaalt.’’

In de overeenkomst over het gebruik van het gebouw staat dat Newest alle bijkomende kosten zoals verzekeringen, energie, belastingen en heffingen betaalt. ,,In dat licht hebben we nu dan ook geen aanslag opgelegd maar een factuur gestuurd.’’

Huurtarieven naar beneden

Tussen de gemeente en de stichting botert het al heel lang niet. De gemeente probeert het dorpshuis al langer in de pas te laten lopen met andere accommodaties in Nuenen, zegt Willems. Een poging van wethouder Joep Pernot om het huurcontract op te zeggen, de huurtarieven te verhogen en meer inzicht te krijgen in de financiën mislukte eerder.

Door de inzet van vrijwilligers hanteert De Koppelaar al relatief lage huurtarieven. Willems benadrukt dat de winst uit de rechtszaak rechtstreeks ten goede is gekomen aan de gebruikers van het dorpshuis. Het tarief voor de huurders is nog verder naar beneden bijgesteld van 15 euro naar 14 euro per uur.

Bang voor de deurwaarder is de stichting niet. De voorzitter rekent er op dat de gemeente eerder tot inkeer komt.