Bestuur gehandicaptenwoongroep Nuenen kan blijven

Wethouder kan door met plannen met Het Klooster

10:42 NUENEN - Slechts één beslispunt van de zeven over de voortgang rondom Het Nuenense Klooster, namelijk de toewijzing van 250.000 euro voor achterstallig onderhoud, kon op de goedkeuring van alle partijen rekenen. Of zoals Erik Groothoff van het CDA het verwoordde: ,,Het wegwerken van achterstallig onderhoud is noodzakelijk, anders wordt het steeds erger.” Door het hier allemaal mee eens te zijn gaf de raad deze week in ieder geval het signaal af Het Klooster als warm sociaal hart voor Nuenen te willen behouden.