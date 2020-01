Betonblokken tegen hardleers autoverkeer op fietspad langs Broekdijk in Nederwetten

NEDERWETTEN - Hardleerse automobilisten die het fietspad langs de Broekdijk in Nederwetten misbruiken om de wegwerkzaamheden te omzeilen stuiten sinds deze week op een betonnen blokkade. De gemeente heeft de betonnen blokken neergelegd omdat eerdere maatregelen zoals een paaltje en controles door de politie nog niet genoeg resultaat hebben opgeleverd.

Volgens een verbaasde uitvoerder van aannemer FPH Ploegmakers scheuren automobilisten voor de kortste route al maanden schaamteloos over het fietspad. ,,Automobilisten negeren alle borden die ze tegenkomen en rijden akelig hard over het fietspad. Het is dagelijkse kost en totaal onverantwoord’’, aldus de uitvoerder.

Wandelaars

De aannemer maakt zich vooral zorgen over de veiligheid van wandelaars op het fietspad. ,,Ons personeel is alert en draagt opvallende veiligheidskleding’’, zegt hij over de gevaren voor de wegwerkers.

De Broekdijk is de doorgaande weg tussen Son, Nederwetten en Nuenen. Voor een vervanging van de fundering en de klinkers is de route negen maanden afgesloten.

FPH Ploegmakers is begin september begonnen met de reconstructie. Borden wijzen het autoverkeer in de wijde omgeving op de omleidingsroute via Eindhoven (Europalaan en Kennedylaan).

Bekeuringen

Met bewoners, hulpdiensten en buurtbus is afgesproken dat ze het fietspad mogen gebruiken maar ook doorgaand verkeer doet dat. In oktober plaatste de gemeente een paaltje maar ook dat werd omzeild en omver gereden.

De aannemer denkt dat het fietspad een makkelijk en snel alternatief is voor haastige automobilisten die de omleiding bewust of onbewust vermijden. ,,Omrijden kost al gauw 20 minuten’’, schat de uitvoerder. Op de landelijke weg is bovendien weinig sociale controle, verklaart hij.

De aannemer zegt dat de politie regelmatig controleert en bekeuringen uitschrijft. Een politiewoordvoerder bevestigt dat maar kon vrijdag niet zeggen hoeveel boetes tot dusver zijn uitgedeeld.

De bewoners en hulpdiensten zijn geïnformeerd over de betonnen blokkade en weten van welke kant ze het fietspad nog kunnen gebruiken. Of het overige verkeer nu ook van het fietspad blijft, kon de aannemer nog niet zeggen.