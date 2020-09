Bewoner beschuldigt Nuenense wijkraad Eeneind van smaad in klucht rondom trapveldje

NUENEN - De commotie over de rol van de Nuenense wijkraad Eeneind rond de toekomst van een trapveldje in de buurt krijgt nog een staartje. Tegen de voormalige en de huidige voorzitter van de wijkraad is een officiële klacht ingediend wegens smaad.