Bewoners: ambulance blijft dwalen in het Oog van Nuenen

Eén plein met vijf straatnamen. Het probleem dient zich direct aan bij de toegang van het Oog van Nuenen vanaf de Weverstraat. Bij de toegang tot het appartementencomplex met 140 huur- en koopwoningen in het centrum van Nuenen wijzen vijf straatnaambordjes bezoekers de weg naar het plein.

Niet voldoende

Plankenhof, Raessenshof, Noorstraatje, Hof van Wijck en Van Brunschothof. De bewoners zien ze dagelijks: bezorgdiensten en pizzakoeriers die radeloos rondkijken, wezenloos zoeken en op het verkeerde adres aanbellen. ,,Iedereen die hier nog nooit is geweest, zoekt zich een ongeluk’’, zegt bewoonster Truus Verhoeven.

Maar ook ambulancepersoneel weet zich geen raad. En het is geen nieuw probleem. Buurtgenote Tina Klep laat een brief zien die ze in 2015 al aan burgemeester Maarten Houben en zijn wethouders stuurde.

Er zijn meer straatnaambordjes opgehangen na eerdere waarschuwingen van de bewoners. Maar een oplossing is het niet, constateren ze. ,,Het is nog niet voldoende’’, zegt Klep.

Kostbare minuten

Alleen de nieuwste navigatiesystemen weten de weg in het Oog, aldus de bewoners. En eind augustus was het weer eens zover. Een ambulance reed minutenlang rond om het juiste adres te vinden na een alarmering. ,,Het is heel vervelend om te zien, het gaat om kostbare minuten. Het is eigenlijk waanzin’’, aldus Klep.

Het nieuwe incident was voor drie buurtbewoonsters de directe aanleiding om weer eens aan de bel te trekken bij de gemeente. ,,Dit had verkeerd af kunnen lopen’’, schrijven ze in een brief aan de wethouders en gemeenteraad.

Rigoureuze oplossing

De drie briefschrijfsters benadrukken dat de huurappartementen van oorsprong voor senioren zijn gebouwd en de gemiddelde leeftijd alleen maar is gestegen. Ook in de koopappartementen wonen relatief veel ouderen. Bewoners doen daarom steeds vaker een beroep op de ambulancevoorziening.

Er resteert nog maar één rigoureuze oplossing, aldus de bewoners. Het plein moet één straatnaam krijgen, opperen ze in hun brief. ,,We begrijpen dat dit niet eenvoudig is maar kan wel levens redden’’, aldus de initiatiefnemers. Klep: ,,We moeten voorkomen dat het straks een keer verkeerd afloopt.’’

Eén straatnaam voor de hele buurt voegt volgens de gemeente niks toe. In een reactie laat een woordvoerder weten dat navigatiesystemen de straten en huisadressen in het Oog gewoon goed vinden. ,,Eén straatnaam zou de vindbaarheid niet nóg beter maken’’, aldus de gemeentewoordvoerder. De ambulancedienst (GGD) heeft nog niet gereageerd op vragen.