Bewoners flat in Geldrop urenlang in de kou na brand

GELDROP - Het is het gesprek van de dag in de flat aan de Waleweinlaan in Geldrop: de brand in de eerste uren van het nieuwe jaar . In de hal op de tweede verdieping staat een groepje bewoners te praten. Ze kijken uit op de gang met aan het einde appartement 243, dat helemaal is uitgebrand.

Een van hen tuurde even na twaalf uur door het raam naar het vuurwerk en zag een rode gloed in het bosje achter de flat. ,,Toen ik beter keek, zag ik veel zwarte rook rond de flat en wist dat het mis was." Vuurwerk dat van een hogere verdieping op het balkon is gegooid, noemen anderen als oorzaak van de brand. ,,Daar stonden rieten tuinstoelen en een bankje, die vliegen gemakkelijk in brand, dat snap je." Al snel brandde het ook binnen en ook boven in het twee etages tellende appartement.

De vereniging van eigenaren had een briefje op het prikbord in de hal gehangen met het verzoek geen vuurwerk vanaf de balkons naar beneden te gooien.

Elles Smeels woont op dezelfde gang, twee appartementen bij de brand vandaan. ,,De brandweer heeft mijn ruit ingeslagen, ze wist niet of er iemand in huis was. Maar ik kwam pas om één uur thuis. We moesten allemaal buiten wachten. Om kwart over drie mochten we naar binnen."

Paniek

Achter de flat kijken een vrouw en haar dochter naar het uitgebrande appartement. De moeder woont op de vierde verdieping. ,,We hoorden jongelui op de deuren rammen en roepen dat we eruit moesten", zegt ze. ,,Eerst wisten we niet of we dat serieus moesten nemen, want ze waren dronken. Toen was er paniek. Ouderen moesten met rollator de trappen af." De dochter, die bij haar moeder nieuwjaar vierde, vond het vervelend dat noch de politie noch de brandweer hen op de hoogte hield van wat er aan de hand was. Moeder: ,,Wij stonden daar twee uur in de kou, ik met mijn dunne schoentjes."