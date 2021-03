Bewoners Nuenen-Zuid sturen boze brief naar de provincie: ‘wethouder Van Brakel functioneert niet’

‘Misbruik en manipulatie van onderzoeken’

De briefschrijvers vragen aan Ina Adema of zij in gesprek kunnen gaan over de vraag hoe ‘we deze ontwikkeling in onze gemeente kunnen keren en als burgers weer het vertrouwen in de overheid terug kunnen krijgen’. De brief is woensdag verstuurd, met een afschrift naar de Nationale Ombudsman.