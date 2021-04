Bewoners Zusters Celinehof in hun nopjes met opgefriste tuin

NUENEN – Nog even wachten op het voorjaar en dan barsten de kleuren weer los. Althans, dat is in de tuin achter de Zuster Celinehof de bedoeling.

Tiny van de Rijt en Betty Faatz leggen uit dat veel variatie is aangeplant met vooral veel kleur. Niet dat er al veel te zien is maar de plattegrond en foto’s die in het appartementencomplex op het prikbord hangen, maken duidelijk om welke planten het gaat. De dames zijn nu al blij met het resultaat maar ook benieuwd naar het moment dat alles in bloei zal staan.

Facelift

Het terrein was aan een facelift toe. ,,Al tien jaar geleden heb ik aangegeven dat het er niet meer uitzag, maar daar is toen niets mee gedaan”, vertelt Tiny van de Rijt. ,,Gerrie Wouters en ik zijn er laatst opnieuw over begonnen”, vult Betty Faatz aan, ,,en we hebben Tiny gevraagd om te helpen. Nu stonden ze er bij woningstichting Helpt Elkander (HE), de eigenaar van het terrein, wél voor open om iets te doen.”

Eric Robben zet zich bij HE in voor ‘leefbaarheid’: prettig wonen en dat huurders zich gehoord voelen. ,,We zijn vanuit Helpt Elkander bezig met verduurzaming. Dat geldt voor woningen, maar ook sociale verduurzaming heeft onze aandacht. Vanuit de huurders kwam het geluid dat de tuin er niet meer uit zag en de vraag of er iets kon worden gedaan. Tijdens een bijeenkomst is over de tuin gesproken. Deze drie dames hebben er toen de schouders onder gezet, er over nagedacht, met de bewoners gecommuniceerd en plannen gemaakt.”

Quote We mochten meedenken en vertellen wat we wilden Tiny van de Rijt en Betty Faatz

,,We mochten meedenken en vertellen wat we wilden en we zijn samen met de tuinman door de tuin gelopen om te kijken waar alles kwam”, vertellen de dames. Er komen nog brede tegels voor de ramen zodat die makkelijker kunnen worden gewassen en de kleine steentjes bij de bankjes verdwijnen omdat die voor mensen met een rollator een ramp zijn.

Speerpunt

Robben: ,,Voor de uitvoering is de WSD ingeschakeld. Daar werken veelal mensen die minder makkelijk aan de slag kunnen op de arbeidsmarkt. Dat was voor ons het speerpunt om hen in te schakelen en niet in zee te gaan met een tuincentrum. Zij hebben gekeken vanuit hun expertise. Zij weten welke planten makkelijk zijn in onderhoud en wanneer planten bloeien zodat veel van de tuin kan worden genoten.”

WSD-voorman Gert Jan Broks heeft met zijn mannen de tuin in orde gemaakt. ,,Niet alles hoefde weg, oude planten zijn deels vervangen zodat het er weer goed uitziet en er is onkruid gewied. De hoek Kloosterstraat/Weverstraat is leeg gemaakt door hoge beplanting te vervangen door lage. Daar is het zicht nu veel beter.”