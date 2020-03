Bezoek niet langer toegestaan in het St. Anna Ziekenhuis

Gel­drops-Turk­se gemeen­schap schrapt aanvraag imamwoning

16:00 GELDROP - Op advies van B en W is de vergunningaanvraag voor de bouw van een dienstwoning voor een imam geschrapt. TMSG, de vertegenwoordiger van de Turkse gemeenschap in Geldrop, hoort volgende week of de vergunning voor de activiteiten in het gemeenschapshuis nu wel verstrekt wordt.