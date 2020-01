Bezoekje in Nuenen loopt anders dan gedacht: eigenaar vindt uitgebrande auto terug

Help Australië en zet een tattoo in Mierlo

13:31 MIERLO - Begin januari deed Joanne Verhoeven (20), beter bekend als Jo Vee van tattooshop Sacred South in Mierlo, een oproep op haar Facebookpagina: Get inked and save Australian wildlife. Zondag was zij op haar vrije dag van 's morgens tot 's avonds laat in de weer met tatoeëren voor het goede doel.