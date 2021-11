Bezwaar tegen 24 arbeidsmigranten op Nuenen-Eeneind afgewezen

Exclusief Betaalde seks met minderjari­ge meisjes? Geen probleem: ‘Klanten ontsprin­gen al jaren de dans’

EINDHOVEN - Hulpverleners hebben het over roofdieren, mannen die via sociale media op kwetsbare meisjes jagen. Allemaal zijn ze uit op seks, al dan niet tegen betaling. Minderjarig? Voor driekwart van hen is zo’n illegale date geen probleem, bleek uit eerder onderzoek. Zelden komt zo’n man voor de rechter, maar de komende twee weken staan liefst zeventien klanten terecht van een minderjarige Eindhovense prostituee.

13 november