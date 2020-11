Bij deze supermarkt in Nuenen krijgen mantelzorgers alle ruimte

NUENEN - Oog voor elkaar. Dat hebben ze bij de Jan Linders supermarkt in Nuenen. En zeker voor wie naast het werk in de super ook nog eens mantelzorger is. Die aanpak blijft niet onopgemerkt. En daarom prijkt er tegen een pilaar in de winkel voortaan een officieel bord: Mantelzorg Vriendelijk Werkgever.

Supermarktmanager Tim Haentjes kreeg maandag uit handen van wethouder Ralf Stultiëns de officiële erkenning dat Jan Linders een Mantelzorg Vriendelijk Werkgever is.

,,De erkenning is geen certificaat of keurmerk, maar blijk van waardering. Het levert geen financieel gewin op maar zegt iets over de sfeer en wijze waarop we in de winkel werken”, zegt Haentjes. Toch is er ook iets tastbaars. Een bordje. ,,Dat hangen we binnen tegen een pilaar, dan kan iedereen het zien.”

Quote Laatst kwam de dagopvang niet en belde mijn buurvrouw dat mijn man buiten stond te wachten Carien Raaijmakers

Carien Raaijmakers-Vereijken heeft aan den lijve ondervonden wat mantelzorg vriendelijk werken is. Ze is mantelzorger voor haar echtgenoot en krijgt alle ruimte om er voor hem te zijn. ,,Alle leidinggevenden zijn op de hoogte van mijn thuissituatie en als er iets aan de hand is dan meld ik me. Laatst kwam de dagopvang niet en belde mijn buurvrouw dat mijn man buiten stond te wachten. Ik kan dan zonder probleem even op en neer naar huis.”

In het begin van de coronacrisis was er veel onzeker, vertelt Raaijmakers. ,,Ik ben tien weken thuis gebleven. Er was geen thuiszorg en de dagopvang verviel dus moest ik alles zelf doen. Werken ging echt niet, maar dat was geen probleem. Het werd in de winkel opgelost, dat was zo fijn.”

Daar maakt Haentjes zich sterk voor. ,,Doordat iedereen op de hoogte is van de situatie houden we rekening met elkaar. En er is begrip. Er waren nog geen kuchschermen, geen mondkapjes en Carien mocht geen risico lopen.”

Quote Doordat iedereen op de hoogte is van de situatie houden we rekening met elkaar Tim Haentjes

Toen Haentjes als manager in bij de Nuenense super begon ging hij het gesprek aan met zijn werknemers. ,,Zo weet ik hoe het er privé voorstaat. Ik houd er bij het maken van de planning rekening mee. Ze weten dat ze met problemen bij me kunnen komen.”

Het meedenken met zijn medewerkers legt Haentjes en zijn winkel geen windeieren: ,,Het leidt tot een betere sfeer op de werkvloer en dat is goed. Klanten voelen dat. Ook is er minder ziekteverzuim. Als het bij iemand privé wat lastiger is neem je dat toch mee naar je werk.”

Bedrijven die ook in aanmerking voor de erkenning willen komen kunnen de voorwaarden opvragen bij Werk&Mantelzorg. Zij zetten zich in voor werkgevers en organisaties die mantelzorgvriendelijk willen werken en de combinatie werk en mantelzorg mogelijk maken.