Bijzonder zorgproject voor lege Jozefkerk in Geldrop

GELDROP - In de lege St. Jozefkerk in Geldrop komt waarschijnlijk een bijzonder zorgproject. Een twintigtal woningen waarvan de helft voor jongeren die er begeleid zelfstandig wonen en de helft voor ouderen met (beginnende) dementie.

De jongere helft volgt eerst een opleiding zodat ze ondersteunend werk kunnen doen in de zorg voor de oudere helft. De jongeren worden begeleid in het regelen van hun leven en vinden en houden van werk door Futuris, een in Eindhoven gevestigde instelling. De ouderen door een zorginstelling voor ouderen (er wordt overlegd met Valkenshof in Valkenswaard). Futuris bedacht het concept en huurt de kerk. De voorziening is bedoeld voor jongeren en ouderen die uit de directe omgeving komen.

70 procent

Volgens Futuris-directeur Cees van Pagée is overleg met de gemeente Geldrop-Mierlo, de eigenaar/ontwikkelaar van de kerk en omwonenden nu in zo'n vergevorderd stadium dat de kans op doorgaan ‘meer dan 70 procent’ is. In dat geval kan de kerk in de nazomer van 2020, na een leegstand van meer dan 10 jaar, in gebruik genomen worden.

Autisme

Futuris (opgericht in 2012) begeleidt met een 50tal medewerkers zo'n 150 jongeren en jong-volwassenen met een ontwikkelstoornis zoals autisme. Ze wonen allemaal met een eigen voordeur in een van de 6 woningcomplexen van Futuris of in 'losse huurwoningen’ in Eindhoven. Ook Helmond heeft Futuris-woonproject.

Waalre

In Waalre is Futuris bezig met net zo'n project als in Geldrop. Op 8 januari beslist de gemeenteraad of dat doorgaat. Het college van B en W is er in ieder geval voor. In gemeenschapshuis 't Klooster in Waalre wil Futuris ook begeleid wonen voor jongeren combineren met huisvesting voor ouderen (met dementie). Beoogd samenwerkingspartner is ook hier woonzorgkoepel Valkenhof. En ook hier zullen de jongeren werken in de zorg voor de ouderen.

Investeerder

Verschil met Waalre is dat in Geldrop al een investeerder klaar staat. Kerkeigenaren (sinds 2009) Patrick Houtakkers (Houtabouw) en Maycke Tielemans (firma Haagdijk) zijn momenteel bezig met het maken van de laatste berekeningen. Het aantal te verhuren vierkante meters in de kerk moet voldoende zijn om de verbouwing te financieren.

Kloppend hart

Van Pagée hoopt al er al in januari een concept-huurcontract ligt. Daarna kan het volgens hem snel gaan omdat de gemeente ook enthousiast is. ,,Met ons plan gaat het hart van de wijk Braakhuizen-Zuid weer kloppen. En dat is wat de gemeente en de buurt het liefst willen".

Quote Met ons plan gaat het hart van de wijk Braakhui­zen-Zuid weer kloppen Cees van Pagée , directeur Futuris

In het gezamenlijk plan van Futuris en de kerk-eigenaren worden de wooneenheden in de kerk gebouwd, links en rechts van het pad dat van de ingang naar het altaar loopt. Er komen 2 bouwlagen. Ter hoogte van de 1e etage komt een loopbrug dwars door de kerk.

Verder komt er een ruimte voor dagbesteding en een klein restaurant. Medewerkers van Futuris zullen de jongeren ook begeleiden bij het werken met en voor hun oudere buren. Zowel thuis als in de dagbesteding en bij het restaurant.