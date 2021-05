Bijzondere aquarel van ‘schildervriend’ Van Gogh voor Vincentre in Nuenen

In zijn Nuenense tijd leert Vincent van Gogh Dimmen Gestel kennen als hij diens werken ziet bij de Eindhovense drukkerij Van Gestel & Zn. Van Gogh is gecharmeerd van zijn werk en behalve een vriend wordt Dimmen Gestel ook zijn leerling. Dimmen Gestel is de enige van de groep schildersvrienden die een professionele kunstenaarsopleiding heeft gevolgd, aan de Rijksacademie Amsterdam. Hij is net als Van Gogh geïnteresseerd in de landschappen, interieurs en boerenbevolking van Brabant. ‘Man bij een moestuin in een Brabants dorp’ sluit daarom naadloos aan bij het werk dat Van Gogh in zijn Nuenense tijd schilderde en het past perfect in de vriendencollectie van het museum.