‘Black Pearl’ wint Nuenense Vincent van Gogh Photo Award

Het idee achter de door de Nuenense Rotary georganiseerde wedstrijd is wat Vincent van Gogh op de foto zou zetten als hij fotograaf zou zijn geweest en de wereld van nu zou bekijken. Thema dit jaar was Faces of the world . De inzenders namen dit thema vaak letterlijk. Ook de drie prijswinnende foto’s toonden gezichten. De drie winnaars werden gekozen uit ruim zeshonderd inzendingen uit zeventig landen.

De winnende foto van Bourgonje toont volgens de jury een bijzonder en pakkend portret van een jong meisje in een maisveld. De intrigerende oogopslag geeft de toeschouwer een mix van gevoelens. Wil ze iets vertellen? En wat wil ze vertellen? Of is ze betrapt in het moment? Is ze op de vlucht en heeft ze een boodschap? Het meisje in kwestie, de zesjarige Esther uit Friesland, was meegekomen naar de prijsuitreiking in Nuenen. ,,Ze is mijn muze”, gaf de winnares aan.