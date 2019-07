Blauwalg in gemeentevijver Nuenen ondanks experiment

NUENEN - Ondanks een experiment van waterschap De Dommel is er toch weer blauwalg ontstaan in de gemeentevijver in Nuenen. De gemeente waarschuwt dat contact met het water kan leiden tot maag- en darmklachten en huidirritatie, zoals jeuk en rode vlekken. Ook is het advies om niet meer te vissen in de vijver bij het Nuenense gemeentehuis.

Na verwijdering van het slib op de bodem van de vijver in 2012 is opvallend snel een nieuwe sliblaag ontstaan. Als gevolg krijgen blauwalgen in de zomer volop de kans om te groeien en ontstaat troebel water.

In april begon het waterschap daarom met de proef om het water in de vijver weer schoon te maken en te houden. In strijd tegen de algengroei zijn in totaal duizend ballen met bacteriën en schimmels in het water gegooid. Ook voegt het waterschap regelmatig vloeistoffen met bacteriën aan het water toe.

De nieuwe methode is minder ingrijpend en goedkoper dan baggeren, maar verkeert nog in de testfase.

Het is voor de tweede keer dat waterschap De Dommel de methode toepast. In een vijver van de rioolwaterzuivering in Soerendonk was het resultaat de eerste keer hoopgevend. In een vijver van de rioolwaterzuivering halveerde de sliblaag destijds al na een half jaar.