Blauwe zone bij Jumbo en AH in centrum Nuenen toch al ingevoerd

Bemidde­ling woonwagen­be­wo­ners en gemeente Nuenen loopt spaak

23 oktober NUENEN - Woonwagenbewoners in Nuenen kunnen het met de gemeente niet eens worden over plannen voor de woonwagenkampen Kremersbos en Bosweg. Ze hebben geen vertrouwen in wethouder Caroline van Brakel en keren zich bovendien tegen een nieuwe projectleider. Een bemiddelingspoging is vastgelopen, zeggen de Sinti. Ze hebben daarom de hulp ingeroepen van burgemeester Maarten Houben en de gemeenteraad.