Blije gezichten door nieuwe zwembadlift in De Smelen: Doorzetters kunnen weer zwemmen

GELDROP - Het zaterdagochtend-zwemmen is weer een feestje voor de Geldropse Doorzetters. Zwembad De Smelen heeft een spiksplinternieuwe elektrische lift om mensen met een lichamelijke beperking in het water te laten zakken.

Sietske Peperkamp laat zich met de lift in het zwembad zetten om het stoeltje uit te proberen. ,,Dat gaat goed!” roept ze vanuit het water. Wietse Roest wil eigenlijk nooit in het diepe omdat hij er niet zelf in en uit kan. De nieuwe lift wil hij wel eens uitproberen en eenmaal in het water trekt hij zelfverzekerd baantjes. ,,Dat gaat hij vast vaker doen nu het zo soepel gaat”, aldus zijn begeleidster.

De Doorzetters, die sporten voor mensen met een beperking mogelijk maakt, zijn dolgelukkig. ,,Deze lift is perfect”, aldus Jos Heijligers, coördinator zwemmen. ,,Het stoeltje kan diep genoeg in het water zodat mensen gemakkelijk in en uit kunnen stappen en het materiaal voelt prettiger aan.”

Mensen met een fysieke beperking, zoals mensen die een hersenbloeding hebben gehad en halfzijdig verlamd zijn, kunnen dus weer gemakkelijk door de vrijwillige Doorzetters het water in en uit geholpen worden.

Handbediening was te zwaar

Het probleem ontstond toen de plafondlift werd afgekeurd omdat er roestvrij staal in zou zitten. Laco, die De Smelen beheert, zorgde voor een nieuwe lift, maar die moest met de hand bediend worden. ,,Dat ging heel zwaar”, aldus Heijligers. ,,Vooral de mensen uit het water halen was niet te doen.”

De lift werd elektrisch gemaakt, maar het stoeltje kon daarna niet diep genoeg het water in. De Smelen heeft, in tegenstelling tot andere zwembaden, een hoge rand en daar was de lift niet op berekend. ,,De mensen moeten bijna met de voeten op de grond komen, anders kunnen ze vanuit het water niet in het stoeltje komen”, vertelt Heijligers. ,,We hadden niets meer aan de lift.”

Volledig scherm De vorige zwembadlift die voor de Doorzetters niet bruikbaar was. © Olga Maria Berger

Er ontstond een conflict met Laco, de beheerder van De Smelen, over wie de kosten van het elektrisch maken op moest draaien. Volgens afspraak zouden de Doorzetters betalen. Die weigerden, omdat ze de lift niet konden gebruiken.

Laco heeft nu dus een nieuwe elektrische lift geleverd en het financiële probleem is voor beide partijen naar tevredenheid opgelost. Dat de oplossing zo snel zou komen, lag niet in de verwachting omdat het zwembad binnenkort verbouwd wordt.

Quote Deze lift kunnen we na de verbouwing ook gebruiken Victor Meeuws, Laco

,,Deze lift kunnen we na de verbouwing ook gebruiken”, vertelt Victor Meeuws namens Laco. Behalve teamleider is hij ook van de technische dienst. ,,Het personeel van het zwembad zorgt dat de lift klaarstaat en weer wordt opgeruimd, want hij is loodzwaar door het contragewicht. Hij kan mensen tot 130 kg aan.”

De afgekeurde plafondlift blijft nog even hangen. ,,Om die te verwijderen moeten we een steiger in het zwembad bouwen”, zegt Meeuws. ,,Daarvoor moeten we een paar dagen sluiten. Dat doen we liever tijdens de verbouwing. Tot dan hangt hij daar veilig.”