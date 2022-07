Bloem & Tuin: ‘Gelukkig weer een normale editie’

NUENEN - In 2020 werd de beurs op het laatste moment afgeblazen, vorig jaar kende Bloem & Tuin in Nuenen een ingekorte en aangepaste editie. Dit jaar kan de organisatie weer helemaal los, en hoe!

Organisator John Geven zit als vanouds in zijn ‘kantoor’, een open tent aan de bovenste lus van het bosrijke terrein op Landgoed Gulbergen. Het is er een komen en gaan bij dit organisatorische hart van de beurs. Standhouders melden hun aanwezigheid of komen Geven iets vragen.

Joviale stemming

Wat opvalt is de joviale stemming. ,,Ja, iedereen heeft er echt zin in. Dat voel je”, zegt Geven. ,,Er wordt flink uitgepakt. De stands zijn uitbundiger dan ooit, kwekers en tuinbedrijven doen hun best om zo goed mogelijk voor de dag te komen. We hebben prachtige tuinen. Maar ook de kleinere stands maken er veel werk van en dat werkt aanstekelijk. Iedereen is heel enthousiast en blij er weer te zijn.”

,,We hebben wel wat opgestoken van de coronaeditie vorig jaar. Vanwege de anderhalve meter afstand zijn toen op de smallere paden de kramen iets dieper in het bos gezet. Er is plaats genoeg. Omdat bezoekers ons lieten weten dat ze dat fijn vonden, hebben we dat gehandhaafd. Het is daardoor ruimtelijker van opzet.”

Rondrit

Tijdens een rondrit in de golfkar over de paden die net met houtsnippers worden bestrooid is te zien hoe kwekers bezig zijn hun planten zo gunstig mogelijk neer te zetten. Er wordt her en der de laatste hand gelegd aan een showtuin en er worden beeldjes, ornamenten en andere decoratieve spulletjes uitgepakt. ,,Ja, daar is altijd veel vraag naar. Toer er een editie minder van was, kregen we dat gelijk te horen.”

Onderweg is er vanaf de golfkar voor iedereen een hallo, soms een praatje of een antwoord op een vraag. De sfeer is voelbaar goed. ,,De weersverwachting is voor een buitenbeurs ook nog eens positief. In het bos is het sowieso minder heet en prettig wandelen. Het wordt fijn.”

Mix

Zoals gebruikelijk kent Bloem & Tuin een mix van bekende stands en noviteiten. Bijvoorbeeld speciale fruitbomen in potten, biologische bloembollen, het boerderijmuseum uit Gemert, hondenvoer uit Engeland, grote buitenspelen. Er is een speurtocht voor kinderen. Een trekker zal stand 27 zijn met boomstamtafels waar iedere twee uur de grote zaagmachine aan gaat en een blad wordt gezaagd.

Groenexpo Bloem & Tuin wordt gehouden van 22 tot en met 31 juli. De ingang ligt aan Schoutse Vennen 15. Info op bloementuin.nl.