Blue Planet Harp Ensemble betovert met De Poppenmaker

Vooraan op het toneel staan de decorstukken. Rechts de werkplek van de poppenmaker, het bureau waar hij zijn stoffen knipt. Links de luie stoel waarin hij uitrust na het werk. De strook is smal want daarachter staan tientallen harpen opgesteld van jonge harpistes in de leeftijd van 6 tot 21 jaar van het Blue Planet Harp Ensemble. Met verstopt tussen hen in hun docenten. De meisjes dragen beeldige jurken, die ene cellist in zijn zwarte pak valt op.

Het verhaal speelt zich af in het huisje van de poppenmaker. Hij maakt prachtige poppen maar is niet gelukkig. Als hij aan het begin van de voorstelling een engel maakt komt deze tot leven die hem toezingt als hij in de stoel ligt te slapen. Ze beloof hem drie mooie dromen. Het publiek ziet dan hoe de poppen die hij maakt één voor één tot leven komen.

Boze ballerina

De echte poppen worden over het toneel bewogen door marionettenspelers in het zwart. De levende poppen worden gespeeld door jonge talenten. De evenbeelden van de pop in de blauwe jurk en de ballerina in het wit dansen in precies dezelfde jurken en met dezelfde haardracht op de klanken van de harp. Twijfelend of het droom of realiteit is bouwt de poppenmaker een harp omdat muziek hem gelukkig maakt. Van de pop in vuurrode jurk hoopt hij dat zij de harp kan bespelen. In de volgende droom speelt zij en na schermutselingen met de boze ballerina vinden poppenmaker en harpiste elkaar.

De harpmuziek is fragiel en ingetogen en staat in dienst van spel en verhaal en wordt nergens opdringerig. Er klinkt een thema dat steeds terugkeert. De Spelers eisen de aandacht op en muziek is steeds ondergeschikt behalve bij de laatste prachtige solo.

Muisstil publiek

Op een groot scherm komen ondertussen steeds geografische patronen in beeld, passend bij de soundscapes die de voorstelling begeleiden. Ze drukken hun stempel op de sfeer van het moment. Het muisstille publiek kan ze zelf interpreteren, net als de patronen. Fluiten er vogels? Regent het? Zie ik sterren of regendruppels?

Een vleugje humor is er ook. De ballerina blijkt gelukkig een mooie zwaan geworden in een ander ballet en als de poppenmaker schuurt en timmert, vegen tientallen handen over de snaren van hun harp of kloppen ze op het hout. Wat een leuke vondst.

Harpiste Inge Frimout, de bedenker en schrijver van De Poppenmaker, studeerde met de leerlingen de stukken in. Zij maakte er, samen met alle jonge talentvolle musici een betoverende voorstelling van. Gezien zondag 3 oktober in Het Klooster.

Volledig scherm De ballerina speelt een belangrijke rol in de voorstelling. © DCI Media