BOA Buurthulp weer springlevend: ‘Al kost het tijd, wij vinden er veel voldoening in’

NUENEN - Of het nou gaat om het ophangen van gordijnen, een voortuin vol eikels of het maken van een praatje. Er kan veel aan de dienstdoende coördinator van BOA-Buurthulp worden gevraagd. Buurthulp is een onderdeel van Buurtvereniging Omgeving Andriesplein, ofwel BOA.

,,Iedere week heeft een ander dienst” vertelt Jan de Smit. Hij leidt, samen met Wim Berkenbosch en Hans van de Vrande, dit buurthulpteam. Zelf zijn ze ook coördinator. ,,We zijn met z’n tienen en wisselen elkaar af. We geven de mobiele telefoon door waarop de Buurthulp kan worden gebeld. Als er iemand belt dan schat de coördinator het probleem in, kijkt in ons systeem wie uit de hulpverleningsgroep hulp kan bieden en geeft de hulpvraag door.” Van de Vrande houdt dat systeem bij in de computer en is tevens verantwoordelijk voor de website. Hij is als bestuurslid van BOA lid van het Buurthulpteam.

Enquête

De Buurthulp is één van de vele activiteiten van BOA. Corona ontregelde een poos de activiteiten van de vereniging. De Smit: ,,We konden niet bij elkaar over de vloer komen en zo verslofte het een beetje. Jammer, dus hebben we via een enquête bij de leden gepolst of er nog interesse was in onderlinge burenhulp. Ongeveer de helft reageerde en 95% daarvan was absoluut nog geïnteresseerd.”

De Smit: ,,Twee weken geleden hebben we in de hele wijk, huis-aan-huis, een folder verspreid met uitleg. Dat heeft al nieuwe leden opgeleverd. Via onze nieuwsbrief hebben we nieuwe vrijwilligers opgeroepen en iedereen gevraagd wat ze kunnen zodat we bij een hulpvraag de juiste persoon kunnen inzetten. Hans houdt dat allemaal bij. Op dit moment zijn er ongeveer 350 huizen in onze buurt waarvan 140 adressen bij BOA zijn aangesloten. Door onze acties van de afgelopen periode en aandacht in de kranten, hopen we dat er nog meer mensen bij komen.”

Sociaal gebeuren

,,We hebben niet altijd een antwoord op een hulpvraag” verduidelijkt Van de Vrande de werkwijze. ,,Soms kunnen we alleen noodhulp bieden. Betreft het een sociale kwestie, dan kunnen we wel naar de instantie verwijzen waar iemand bij terecht kan. Op die wijze hebben we ook een signaleringsfunctie.”

Berkenbosch: ,,Wat ik mooi vind is de bereidheid van mensen om te helpen als je het aan ze vraagt. En aan de andere kant de dankbaarheid van de mensen die worden geholpen. Je moet bijna altijd ook nog even dat kopje koffie of thee met mensen drinken. Prima, het bevorderen van de sociale cohesie is ook een doelstelling van BOA. Uiteindelijk is BOA-Buurthulp een sociaal gebeuren.”

Meer info via boa-nuenen.nl of een e-mail naar buurthulpteam@boa-nuenen.nl.