Boa's in Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel houden bodycams

BuitenBeel­den: ‘Denkbeeld’ van een vrouw en een huis ineen in Nuenen

24 december NUENEN - Min of meer verborgen kunst in de regio; tegen gevels, op begraafplaatsen, of verborgen in het bos. De kunst­redactie zoekt en vindt. In aflevering 14: de ‘Huisvrouw’ in Nuenen, van Eindhovenaar Henck van Dijck.