Bodemonderzoek bij toekomstig bedrijventerrein Eeneind-West

NUENEN - Officieel hebben de gemeente en twee bouwbedrijven nog steeds ruzie over geld, maar het begint er steeds meer op te lijken dat bedrijventerrein Eeneind-West in Nuenen aangelegd gaat worden.

Komende week gaat de gemeente op 350 plekken in de bodem boren om te zien of de grond stevig genoeg is om gebouwen op te zetten. Zo’n funderingsonderzoek is nodig om uiteindelijk een bouwvergunning aan te vragen.

Toch wil dit niet zeggen, dat de aanleg van Eeneind-West in kannen en kruiken is, laat wethouder Joep Pernot weten. „Het onderzoek is nodig in het licht van het mediation-traject tussen de partijen”, zo zegt hij wat cryptisch.

Toch lijkt het erop, dat er enige beweging komt in het project Eeneind-West na jaren van stilstand. Eind mei liet Pernot al doorschemeren dat het conflict tussen gemeente en bouwers een oplossing nadert. Ook is een oplossing in de maak voor de strengere stikstofregels, die eerder de bouw lamlegden.

Slepende zaak, die ook bij de rechter ligt

De gemeente Nuenen ligt al jaren overhoop met projectontwikkelaars Ban Bouw en Moeskops. Die hebben tegen de afspraken in nog geen grond in het gebied afgenomen en dus eist Nuenen een boeterente. De zaak ligt bij de rechter, maar mogelijk komen de partijen er nu uit dankzij een bemiddelaar.

Voor Nuenen is de aanleg van het bedrijventerrein vlak tegen Geldrop aan belangrijk. De gemeente heeft er veel gronden gekocht en rekent op een opbrengst van 21 miljoen euro. Als Eeneind-West er niet komt, zit Nuenen met een financiële strop.

Eén persoon is minder blij met de geplande boringen in het gebied. Groentekweker Eddy van Gennip teelt prei in het gebied waar het bedrijventerrein is voorzien. Hij vreest een deel van de oogst te verliezen door de werkzaamheden.

De gemeente erkent een mogelijk verlies van de oogst, maar wijst Van Gennip op een afspraak die zij hebben. Van Gennip verkocht zijn grond jaren geleden aan de gemeente om Eeneind-West mogelijk te maken. In ruil daarvoor mag hij al jaren gratis groente telen op het land. In de overeenkomst staat, dat hij voorbereidende werkzaamheden moet toestaan en zodra het nodig is, binnen dertig dagen het land moet overdragen.