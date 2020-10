Boekenhuisjes bieden gezelligheid en leesvoer voor jong en oud

MIERLO/GELDROP/MAARHEEZE/NUENEN - Voor verbinding in de buurt zorgen, boeken een tweede leven geven én lezen bevorderen: mini-biebs zijn populair in coronatijd.

‘Mensen komen op de fiets langs onze minibieb en nemen een boek mee. Soms zetten ze er een ander exemplaar voor terug. Lezen zorgt ervoor dat je even uit de realiteit ontsnapt, dat is in deze tijd helemaal fijn”, vertelt Jacqueline de Greef (37) van Minibieb Mierlo.

Bij Minibieb Dissel 81 Maarheeze merkt initiatiefneemster Mariëlle Kanters (38) dat de doorloop van de boeken hoog is. ,,We hebben deze bieb sinds mei en het liep vanaf het begin goed. De bieb is nooit leeg, dat betekent dat mensen de boeken echt ruilen. Eerst hebben we er zelf boeken ingezet en daarna kwamen mensen uit de buurt met bananendozen vol boeken aan. Dat is precies mijn doel. De buurt meer bij elkaar brengen en het gesprek op gang krijgen”, aldus Kanters.

Quote Eerst hebben we er zelf boeken ingezet en daarna kwamen mensen uit de buurt met bananendo­zen vol boeken aan Marielle Kanters

,,Ik wil graag een zo breed mogelijk publiek bereiken met mijn minibieb”, vertelt De Greef. ,,Ik heb boeken voor volwassen en kinderen. Tijdens de eerste lockdown merkte ik goed dat iedereen z’n zolder ging opruimen. Ik kreeg dozen vol doktersromannetjes. In mei kwamen de reis- en campinggidsen. De minibieb is een reflectie van wat mensen bezighoudt. Ik merk dat het makkelijk is om erlangs te lopen, want hij staat direct aan de straat.”

In Nuenen bij Minibieb Tomakker ziet oprichtster Marieke IJzendoorn (39) ook dat haar kleine boekenhuisje in trek is. ,,Zeker toen de bibliotheken tijdelijk dicht waren, ging het hard. Mijn zolder en garage staan vol met boeken die buurtbewoners hebben gebracht. Veel mensen vinden het zonde om ze weg te gooien en je leest niet alles twee keer. Zo krijgen de boeken een nieuw leven”, aldus IJzendoorn.

Quote Zeker toen de bibliothe­ken tijdelijk dicht waren, ging het hard Marieke IJzendoorn

,,De thrillers zijn hardlopers. Ik heb twee planken met volwassen boeken en één plank met kinderboeken. Ik vind het belangrijk om lezen te stimuleren en dat kan op deze manier heel laagdrempelig. Ik zie regelmatig opa’s en oma’s snuffelen in het biebje. In vergelijking met vorig jaar, nemen mensen nu meer boeken mee.”

In Geldrop staat Minibieb Walewein bij Piet (69) en Loekie (67) Ruissen op de hoek van de straat. Piet timmerde het boekenhuisje zelf. ,,Als je handig bent, dan is het niet veel werk. Alleen het waterdicht maken en het schilderwerk was een klus. Op minibieb.nl staat een bouwtekening of je koopt er een bouwpakket”, aldus Ruissen. ,,We komen allebei uit de bibliotheekwereld, dus vinden het belangrijk om leesbevordering onder de aandacht te brengen. De minibieb bedruipt zichzelf, hij staat er al vijf jaar. En mensen nemen de tijd om de boeken recht te zetten, ze zorgen er goed voor.”

Quote Mensen nemen de tijd om de boeken recht te zetten, ze zorgen er goed voor



Piet Ruissen

Kanters loopt iedere avond met haar dochtertje langs hun minibieb om te kijken of-ie er goed bijstaat. ,,De minibieb zorgt ervoor dat ik meer mensen ken in de buurt. En ze kennen mij ook”, vertelt ze. ,,Als de buurtkinderen mij zien, dan zeggen ze: ‘Daar is die mevrouw