Boete dreigt voor illegale huisvesting arbeidsmigranten in kantoorpand Eeneind in Nuenen

Bij een controle in het voorjaar is geconstateerd dat er acht buitenlandse werknemers in het pand wonen. De buurvrouw heeft de gemeente gevraagd om op te treden. Ze is het niet eens met de illegale bewoning door arbeidsmigranten.

Huisvesting van arbeidsmigranten is niet toegestaan in de buurt, schrijft de gemeente in een brief die deze maand aan Esro is gestuurd. En omdat nog niet bekend is of de gemeente een uitzondering wil maken is er geen zicht op legalisatie. De gemeente eist daarom dat de arbeidsmigranten vertrekken.