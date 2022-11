Volledig scherm Vrijwilligers Peter Heesakkers (midden) en Stan en Niels van den Brom bezoeken als Sint en Pieten gezinnen en bedrijven om geld in te zamelen voor scholing voor jongeren in Latijns-Amerika. © Olga Maria Berger

,,Ouders schuiven snel een briefje in het grote boek als ik binnen kom”, vertelt Peter Heesakkers, die al jaren Sinterklaas speelt. ,,Met die informatie kan ik de kinderen persoonlijk toespreken. Hoe meer werk ouders ervan maken, hoe beter ik een gesprek met de kinderen kan voeren.” Hij is van mening dat kinderen meer onder de indruk zijn van Sinterklaas dan van Piet, zwart of roetveeg. ,,Ik ga vaak op mijn hurken zitten om ze op ooghoogte aan te spreken. Dat helpt.”

Heimwee naar Bolivia

Het Bolivia Komité is in 1972 voortgekomen uit de Vincentiusvereniging. ,,Die vereniging liet een kansarme student uit Bolivia overkomen om in Eindhoven te studeren”, vertelt voorzitter Peter Derks. ,,Hij maakte de studie af, maar had vreselijk heimwee. Er werd besloten om alleen nog lokaal hulp te bieden. ,,Dat had meteen als voordeel dat het veel goedkoper was. Vincentius bracht de hulp aan de studenten onder in een aparte stichting en dat werd het Bolivia Komité.”

De studenten krijgen geen geld. Het Komité heeft in Latijns-Amerikaanse landen contactpersonen die het collegegeld betalen. ,,In de beginjaren waren dat alleen paters en priesters. Tegenwoordig werken we ook met ontwikkelingswerkers. We hebben al jaren dezelfde contactpersonen en die kunnen we vertrouwen. Pater Theo Raaijmakers bijvoorbeeld, runt een tehuis voor kansarme kinderen in Bolivia. Tot 16 jaar krijgen ze daar onderwijs. Raaijmakers kiest daarna de meest talentvolle en gemotiveerde jongeren uit om een studie te volgen.”

Het Komité steunt het liefst jongeren die een beroep kiezen waarmee ze iets kunnen betekenen in hun directe omgeving. ,,Een studente die landbouw ging studeren, kon bijvoorbeeld tijdens haar studie boeren in haar dorp al helpen om hun productie te verhogen”, vertelt Derks. ,,Maar we zien ook graag ambachtsopleidingen en zorgstudies.”

Quote Het is jammer dat corona onze voornaams­te inkomsten­bron drie jaar heeft stopgezet” Peter Derks, Bolivia Komité

Op dit moment steunt de stichting tien studenten. ,,Het is jammer dat corona onze voornaamste inkomstenbron drie jaar heeft stopgezet. Omdat we willen garanderen dat de studenten hun studie af kunnen maken, hebben we die jaren geen nieuwe studenten aan kunnen nemen.”

Alleen roetveegpieten

Dit jaar hoopt de stichting dat corona geen roet in het eten gooit en is volop bezig met de voorbereidingen. Voor het eerst hebben ze alleen roetveegpieten. De 120 vrijwilligers hebben er zin in, onder wie de broers Stan (18) en Niels (21) van den Brom. Ze zijn al jaren Piet. ,,Het kindergeloof en de blije gezichten, daar doen we het voor. Bovendien kun je eens echt gek doen als Piet. Als roetveegpiet wordt het wel anders, minder vrij zonder het zwarte masker. In onze buurt kunnen we niet optreden, de kinderen zouden van hun geloof vallen als ze ons herkennen.”

Pietendiscussie kost vrijwilligers

De Pietendiscussie heeft de stichting overigens vrijwilligers gekost. Niet omdat ze niet wilden als roetveegpiet, maar omdat het geen kinderfeest meer was met de protestacties. Bestuurslid Marion Heesakkers: ,,We durfden de Pieten niet meer geschminkt over straat te sturen. Na een bezoek werden ze eerst afgeschminkt voor ze naar huis fietsten.”

Wie Sint met Pieten in huis wil hebben, kan via www.boliviacomite.nl contact opnemen. Op deze site staan ook de tarieven voor gezinnen en bedrijven. Een gezin uit Geldrop heeft voor 44 euro een Sint en twee Pieten in huis en steunt tevens een student in Latijns-Amerika.