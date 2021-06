Bonje in politiek Geldrop-Mierlo over debat

GELDROP-MIERLO - Drie Geldrop-Mierlose oppositiepartijen (GroenLinks, Samen en D66) zijn zwaar teleurgesteld in de vijf andere partijen in de gemeenteraad. Voor de nieuw gekozen debatvorm over de jaarlijkse kadernota leverde geen van hen stellingen in: ,,Dit is respectloos. Zo heeft debatteren geen zin.”

Aan het woord is Miranda Verdouw, fractievoorzitter van Samen. Samen is een van de vijf oppositiepartijen in de Geldrop-Mierlose gemeenteraad. De laatste tijd is er binnen het oppositieblok groot ongenoegen over de lokale bestuurscultuur. ,,De coalitiepartijen houden elkaar de hand boven het hoofd en de inbreng van de oppositie wordt genegeerd”, verwoordt D66-fractievoorzitter Ton van Happen die onvrede.

Nu zijn het drie van de vijf oppositiepartijen die laaiend zijn. Wat is het geval? Om meer leven en kleur te brengen in het politiek debat werd vorig jaar bij het bespreken van de gemeentebegroting een nieuwe debatvorm geïntroduceerd. De partijen leverden stellingen in en daagden een vertegenwoordiger van een andere partij uit voor een één-op-één debat.

Uitgedaagd

Hoewel met name de oppositiepartijen het een foute keuze vonden dat alleen mede-raadsleden en niet de collegeleden konden worden uitgedaagd, beviel het toch goed genoeg om het opnieuw te doen. En wel voorafgaande aan de raadsvergadering over de kadernota (op 21 juni). Dat zou dan verdeeld over drie avonden komende week gebeuren. Deze week donderdag moesten partijen hun stellingen inleveren.

Maar donderdag bleek dat slechts drie partijen die moeite hadden genomen: de oppositiepartijen GroenLinks, Samen en D66.

,,Nou ja, als alleen een paar oppositiepartijen stellingen leveren zijn we natuurlijk op de verkeerde weg. Ik baal hier vreselijk van. Blijkbaar zijn de anderen niet geïnspireerd om met ons in debat te gaan”, aldus Van Happen. En Verdouw: ,,Debatteren met mensen die geen interesse hebben, heeft geen zin.”

De drie partijen besloten om hun stellingen in te trekken. Met als gevolg dat er ook helemaal geen debatten voorafgaande aan de raadsvergadering meer plaatsvinden.

Quote En digitaal komt een debat echt niet uit de verf Monica Leenders, VVD

Dat de andere twee oppositiepartijen, PvdA en VVD, geen stellingen leverden had trouwens niets te maken met het niet serieus nemen van het proces, zo stellen hun fractievoorzitters. In Geldrop-Mierlo wordt vanwege corona nog tot de zomer digitaal vergaderd. ,,En digitaal komt een debat echt niet uit de verf”, aldus Monica Leenders (VVD).

Namen de Mierlose partij DPM zegt fractievoorzitter Jan Peeters Rit het bijzonder jammer te vinden dat de debatten niet zullen doorgaan. ,,Ik had juist graag in debat gewild”, zegt hij. DPM kwam niet met stellingen omdat ,,deze kadernota niet echt uitnodigde tot het maken van stellingen. Bovendien hadden we te weinig tijd om het hier goed met de fractie over te hebben.”