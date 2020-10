Boris Becker had net als vermeende witwassers een diplomatiek paspoort uit corrupt en straatarm land

Geen prinsen en ook geen carnavals­op­tocht in Gel­drop-Mier­lo

5 oktober GELDROP-MIERLO - Er worden in november geen prinsen geïnstalleerd en tijdens het carnaval in februari zijn er geen optochten in Geldrop en Mierlo. Zo luidt het unanieme besluit van carnavalsverenigingen en burgemeester van Bree.