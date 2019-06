Borstzorg stuk logischer in St. Anna Ziekenhuis

Niet de huisarts maar de radioloog als 'poortwachter' borstzorg. Zodat mensen bij wie 'iets' geconstateerd is snel onderzocht worden. Het St. Annaziekenhuis in Geldrop heeft de procedure omgedraaid en de agenda leeggemaakt voor de 'nieuwe' borstzorg.

Zowel op de afdeling radiologie als op de mammapoli hebben ze de roosters aangepast: maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgen zijn voor borstzorg. Die dagdelen zijn voor vrouwen én mannen die door hun huisarts zijn doorverwezen omdat ze misschien iets in hun borst hebben dat er uit moet.

Allemaal kunnen ze binnen twee dagen na het huisartsbezoek terecht. En allemaal gaan ze eerst naar de afdeling radiologie, waar de mamma-radioloog een echo en/of een foto maakt. Is er niets aan de hand, dan gaan ze opgelucht naar huis. Maar soms wil de radioloog een punctie doen: met een lange naald wat verdacht weefsel uit de borst halen, voor verder onderzoek.

Opluchting

Patiënten die een punctie ondergaan, kunnen meteen door naar de mammapoli. Daar worden ze geïnformeerd door gespecialiseerde verpleegkundigen en de oncologisch chirurg. En nog dezelfde dag, of uiterlijk een dag later, is de uitslag van die punctie er. En zo weet iemand binnen 24 uur of er alsnog ruimte is voor opluchting of dat onderzoek, een operatie en behandeling nodig zijn.

Het lijkt allemaal zo logisch. Toch is de aanpak nieuw. In februari is ermee begonnen. En het loopt als een tierelier: patiënten, artsen en verpleegkundigen zijn tevreden en er is niemand die terug wil naar het oude systeem, vertellen Marianne Hooijen (een van de drie mamma-radiologen) en Ester Schepers (een van de drie oncologisch chirurgen). Ook het Veldhovense Máxima Medisch Centrum is onlangs overgestapt naar een vergelijkbare werkwijze.

,,Vroeger kon het voorkomen dat je op vrijdag aan het einde van de middag een patiënt voor je had bij wie je borstkanker vermoedde", vertelt Hooijen. ,,En dan zat je daar terwijl er niemand meer was van de mammapoli om zo'n patiënt op te vangen. En dan moest je dus iemand zo het weekend in sturen."

Echo

Tot februari was het de huisarts die een eerste schifting maakte. Want daar begint ieder traject. Die huisarts had een paar opties: doorverwijzen naar de radioloog voor een echo of een borstfoto, doorverwijzen naar de mammapoli, of naar huis sturen en na een paar maanden opnieuw bekijken. Nu is het zo geregeld dat alle huisarts-verwijzingen naar het Anna op het bordje van de radioloog worden gelegd. ,,Die haalt er met de echo en foto de mensen al uit die helemaal niet door hoeven naar de mammapoli omdat er niets aan de hand is", zegt Ester Schepers. ,,En dat maakt het voor heel veel mensen al veel minder belastend en confronterend. Want die zien de mammapoli toch als die afdeling voor kankerpatiënten." Daarbij komt: doordat van maandag tot donderdag de agenda's leeg gemaakt zijn voor borstzorg is er meer tijd en kwalitatieve aandacht per patiënt.