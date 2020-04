Bosbrand in Geldrop: brandweer voorkomt erger

Geldroppe­naar Ate van Delden schrijft biografie: Jazzpio­nier Rollini ontrukt aan vergetel­heid

21 april GELDROP - Adrian Rollini was met zijn bassaxofoon een pionier in de vroege jazz. Nooit van gehoord? Daar wil jazzexpert Ate van Delden uit Geldrop verandering in brengen. Hij heeft als eerste een biografie geschreven van een virtuoze muzikant, die zijn sporen achterliet in de ‘roaring twenties’.