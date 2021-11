Bosschenaar (23) rijdt in Geldrop voor tweede keer dit jaar zonder geldig rijbewijs

ZorgMies zoekt mensenhel­pers in regio Geldrop: mantelzorg als bijverdien­ste en uit een goed (zorg)hart

GELDROP - Hetty en Frank Rokebrand werkten zelf een aantal uren in de week voor ZorgMies in Weert. Toen ze vorig jaar naar Geldrop verhuisden zei hun begeleider: ,,Oh, maar dan moeten jullie in Geldrop ook een ZorgMies beginnen.” En dat hebben ze gedaan.

3 november